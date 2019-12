Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura Ena Micro 5 valt op door zijn de draaibare koffie-uitloop. Je draait hem de gewenste stand zodat je de koffieuitloop goed boven de kopjes kunt plaatsten. De ENA Micro 5 is volautomatisch voor één of twee koffiespecialiteiten. (De Ena Mirco 1 zet 1 kopje per keer). Melkopschuimen kan deze machine niet, in Micro serie van Jura kan alleen de de Ena Micro 9 one touch dit. Hij is compact en heeft de mogelijkheid de aromasterkte voor twee kopjes vooraf te selecteren. De machine heeft geen speciale stand-by stand maar schakelt na 2 uur wel automatisch uit. De aan/uit schakelaar verbreekt het contact met het stroomnet waardoor standyverbruik 0 is.