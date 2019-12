Jura ENA Micro 9 one touch

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura ENA Micro One touch volautomaat is volgens Jura de kleinste One Touch Cappuccino ter wereld. Of dat over de hele wereld waar is, is moeilijk na te gaan, maar klein is hij zeker. Wel valt op dat je niet alleen melk kunt opschuimen maar dat altijd in combinatie met koffie doet. We hebben daarom ook de kwaliteit van het melkschuim niet kunnen beoordelen zoals we dat bij alle andere machines doen, daarom ontbreekt het oordeel hiervoor.