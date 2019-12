Jura Impressa A5 One Touch Rood

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Strake lijnvoering kenmerkt dit model van Jura. Je kunt er een of twee kopjes tegelijk mee zetten en natuurlijk wordt melk volautomatisch opgeschuimd. Omdat er niet alleen melkschuim mee te maken is, is het melkschuim niet beoordeeld. Hij is verkrijgbaar in drie verschillende kleurstellingen: aluminium, platinum en rood.