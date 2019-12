Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura Impressa F7 is verkrijgbaar in een zwarte en platina uitvoering. Hij is voorzien van een in hoogte verstelbare koffieuitloop en een in hoogte verstelbare melk(schuim) uitloop. De machine heeft daarnaast kopjesverlichting. Het kiezen van een programma vergt een dubbele handeling; draaien en indrukken tegelijk. Warme melk kan bereid worden met een speciale microschuiminstelling.