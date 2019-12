KitchenAid Nespresso Artisan 5KES0504EER Empire Red

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenAid Artisan is er in verschillende kleuren. Het is een robuuste, zware machine. De dagelijkse bediening is eenvoudig, maar de handleiding moet je goed lezen om alle extra functies te ontdekken. De standby is in te stellen tussen de 15, 20 of 30 minuten. Dit model wordt geleverd met Aeroccino 3.