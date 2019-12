Krups Dolce Gusto Circolo FS KP510X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Circolo KP5105 en de KP510T verschillen alleen in kleur. De crema van de espresso is erg licht en dun. De koffie zelf is wat waterig van smaak. In het gebruik en bij de constructie viel op dat het waterreservoir makkelijk uit de machine valt wanneer de opvangbak voor de capsules in het apparaat wordt gezet.