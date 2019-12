Krups Dolce Gusto Circolo KP50XX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto circulo modellen vallen net als andere Dolce Gusto apparaten op door hun uiterlijk. Afhankelijk van de kleurstelling kan het typenummer eindigen op een ander nummer (KP5000 (zwart), KP5001 (blauw), Kp5002 (wit/bruin), KP5005 (blauw/grijs), KP5006 (zwart/rood), KP5009 (zwart/titanium). De espresso uit de Dolcu Gusto werd door ons expertpanel niet goed beoordeeld, dit kwam mede doordat hij nogal waterig is. Bij een kleinere hoeveelheid kan dat beter uitpakken. De smaak is te bitter en nasmaak blijft te lang hangen en is onaangenaam. De cremalaag bestaat uit grote bubbels en is te licht van kleur.