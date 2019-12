Krups Dolce Gusto Genio KP150X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Genio is er in het titanium (KP1509), zwart (KP1500), rood (KP1506)en bruin (KP1508). De espresso heeft een licht en dunne crema en de crema bevat te veel (en te grote) belletjes. De smaak is iets te bitter en de espresso heeft niet voldoende body. De nasmaak blijft erg lang hangen, dat is niet aangenaam, volgens de experts is er zelfs sprake van wat oude koffie.