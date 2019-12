Krups Dolce Gusto Genio2 KP1608

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Genio 2 KP1608 is de opvolger van de Genio. Het model lijkt erg op de Piccolo maar die heeft geen instelbare hoeveelheid water, je stopt bij de Piccolo zelf de watertoevoer. De Genio 2 is er in het zwart (KP1608) en in titaniumkleur (KP160T). Nieuw aan dit model is de automatische uitschakeling na 5 minuten