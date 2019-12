Krups Dolce Gusto KP1308 Lumio Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dolce Gusto Lumio van Krups is verkrijgbaar in het zwart, wit en rood. De Lumio is geschikt voor Dolce Gusto koffie capsules. Een melkvariant zoals een cappuccino maak je bij de Lumio door het gebruik van losse melkcapsules. De Lumio is door zijn design erg compact. Bovenop de machine stel je zelf het volume van de koffie in.