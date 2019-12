Krups Dolce Gusto KP160T Genio 2 Automatic

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto KP160T Genio 2 is de opvolger van de Genio. Het model lijkt erg op de Piccolo maar die heeft geen instelbare hoeveelheid water, je stopt bij de Piccolo zelf de watertoevoer. De Genio 2 is er in het zwart (KP1608) en in titaniumkleur (KP160T). Nieuw aan dit model is de automatische uitschakeling na 5 minuten