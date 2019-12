Krups Dolce Gusto Oblo KP110X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups KP110XXX Oblo is de 2014 variant van Dolce Gusto. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren: KP110801 (zwart), de KP 110510 (rood) en de KP110110 (wit). Hij stopt niet vanzelf als de bereiding klaar is. En heeft een keuze tussen warme en koude dranken zoals Ice tea. De kopjes houder is in vier verschillende posities te zetten afhankelijk van het gebruikte glas of kopje. Schakelt na 5 minuten automatisch uit.