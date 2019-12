Krups EA 8150

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krusp EA 8150 is een compacte volautmaat met een metalen stoompijpje voor het opschuimen van melk. Een Auto cappuccino accessoire (XS6000) is optioneel aan te schaffen. Je kunt persoonlijke favoriete instellingen opslaan en veel instellingen aanpassen aan de eigen voorkeur. Er is de mogelijkheid uit vijf standaard koffie's: espresso, sterke espresso, gewone koffie, ristretto en long coffee. Voorzien van een schoonmaakprogramma en een ontkalkingsprogramma. Wanneer ontkalken nodig is geeft de machine een signaal. Hij heeft een timer en een energiebesparende modus.