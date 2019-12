Krups EA 826E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups EA826E claimt de kleinste ter wereld te zijn, maar dat horen we wel vaker. Hij is in ieder geval klein. Hij is voorzien van een duidelijk LCD display dat je makkelijk door het bereidingsproces heen helpt. In tegenstelling tot veel andere machines kan deze machine niet- naast koffiebonen - ook overweg met gemalen koffie. Het melkopschuimen gaat door middel van een metalen kannetje dat met een slangetje gekoppeld wordt aan de machine. Hij er ook in een andere kleurvariant, de EA8258.