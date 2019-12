Krups EA 8298

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Latt"Esxpress EA8298 is een volautomatische machine met one touch cappuccino functie. De melk giet je in een melkcontainer waar de machine dan via een slangetje melk uit opzuigt. De machine kan gebruikt worden met een waterfilter. Hij heeft een LCD display. Hij is technisch gelijk aan de EA829 D en de EA829 E. Die verschillen alleen in de kleur van het frontpaneel. De EA829 D heeft een aluminium front en de EA829 E een zilveren front.