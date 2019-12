Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups EA 8422 bereidt de meeste koffievarianten automatisch. De instellingen zijn aan te passen en te programmeren. De machine heeft een kleurendisplay met touchscreen. Hij is in tegenstelling tot veel andere volautomaten uitsluitend te gebruiken met bonen. Opvallend is ook dat twee kopjes tegelijk zetten in twee stappen gebeurt.