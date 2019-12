Krups EA 9010

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups EA9010 is de opvolger van de EA 9000, hij heeft meer koffierecepten maar is verder gelijk. Hij valt op doordat de melkopschuimunit in de machine is weggewerkt. Het stoompijpje is ingebouwd en komt pas naar beneden als je een koffievariant met melk maakt. Het stoompijpje wordt na gebruik automatisch schoongemaakt en wordt dan automatisch weer onzichtbaar in de machine opgeborgen. Na de melk wordt in het kopje direct de koffie gezet. De bediening van het apparaat gaat met een touchscreen in kleur. Je kunt de machine programmeren en je favoriete instellingen opslaan. De temperatuur is in 3 standen in te stellen. De machine is uitsluitend te gebruiken met bonen.