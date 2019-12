Krups Nespresso CitiZ & Milk XN730T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Nespresso CitiZ is er in verschillende uitvoeringen. De 7305 of 730T hebben ook een melkopschuimer. Bij de 7305 staan melkopschuimer en apparaat samen op een basisplateau. Bij de 730T is de melkopschuimer los. De modellen schakelen na 9 minuten automatisch uit. Zonder melkopschuimer is hij er ook in het rood (7205) en in het grijs (720T).