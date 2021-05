Krups Nespresso CitiZ XN7006 Fire engine Red

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups CitiZ heeft een technisch gelijke broer bij Magimix. De twee modellen verschillen onderling wel iets. : de koffieuitloop, het zijpaneel, de plaats van de knoppen en het patroon van de kopjeshouder zijn anders. Dat heeft invloed op het gebruiksgemak, en we zagen ook kleine verschillen in de technische test. Ons expertpanel had wel wat kritiek op de kwaliteit van de espresso. De cremalaag heeft bij beide apparaten een witte vlek in het midden en de nasmaak is wat bitter.