Krups Nespresso Essenza Titan grey XN 2125

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Essenza behoort tot de Nespresso familie. Hij is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: De XN2120 is zwart, de XN 2125 Grijs. Er is ook een technisch gelijk model van Magimix, de M100A. De espresso uit de Essenza heeft een dunne crema en een wat bittere smaak, de espresso heeft niet zoveel geur en het ontbreekt aan body (de espresso is wat waterig).