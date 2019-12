Krups Nespresso Essenza XN2003

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Essenza XN 2003 is een basisapparaat en vrijwel indentiek aan de Magimix Nespresso M100 ECO. Je kunt niet de hoeveelheid water instellen dus je moet er altijd bij blijven om de waterstroom weer stop te zetten. De espresso vond het expert panel niet geweldig. Hij is waterig en heeft weinig body. Er overheerst een bittere of zure smaak. De cremalaag is licht, heeft spikkels en grote bubbels.