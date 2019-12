Krups Nespresso Pixie Clips XN3020 Black Lemon Neon

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pixie Clip van Nespresso heeft als bijzonder feature dat je de zijkanten eraf kunt klikken en kunt vervangen door een andere kleur of patroon. Er zijn acht verschillende mogelijkheden. De machine is verkrijgbaar onder de vlag van Krups en van Magimix. De Pixie clip schakelt standaard na 9 minuten weer uit. Is niet voorzien van een melkopschuimvoorziening, daarvoor moet je los een melkopschuimer kopen.