Krups Nespresso Prodigio XN410T Prodigio

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nespresso Prodigio is de eerste Nespressomachine die via bluetooth gekoppeld is aan een app. Eenmaal in gebruik werkt het goed, maar is de meerwaarde bij het koffiezetten ons niet direct duidelijk. Het apparaat kost bijna het dubbele van een soortgelijk apparaat zonder deze functie. Daarnaast moet je veel privacygevoelige informatie vrijgeven voordat je de app kunt gebruiken. Lees meer in meer over de app in onze eerste indruk: http://www.consumentenbond.nl/espressomachine/nespresso-prodigio-app.