De Krups XP5620 is een halfautomaat die werkt met pads, ESE-servings of gemalen koffie. Twee kopjes tegelijk zetten kan alleen wanneer je gemalen koffie gebruikt. De koffie wordt automatisch getampt (aangedrukt). De filterhouder is voorzien van een systeem om pads of het koffiekoekje te verwijderen. Uit te breiden met een auto-cappuccino accessoire.