Magimix Nespresso La Gran Maestria M400 11335

De Nespresso La M400 11335 Gran Maestria is zowel in het assortiment van Krups als Magimix opgenomen. De modellen verschillen op kleine uiterlijke kenmerken, maar hebben beide een duidelijke jaren 50 look. In plaats van het stoompijpje dat bij de Maestria wordt geleverd komt deze uitvoering standaard met de Aerocino van Nespresso waarmee zowel melkschuim (warm of koud) als warme melk gemaakt kan worden.