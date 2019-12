Magimix Nespresso Pixie M110 11320-11325

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Nespresso M110 Pixie is er ook onder de naam van Krups maar technisch zijn de apparaten indentiek. Magimix levert de apparaten in de kleuren electric aluminium 11322, electric lime (green) 11320, 11321 blauw en rood 11325. Bij deze Nespresso machine kan je de hoeveelheid water programmeren zodat de watertoevoer automatisch stopt als het kopje vol is. De espresso van deze portiemachines werd vrij goed beoordeeld. De espresso heeft een aardige body en is niet zo waterig. De smaken zijn goed in balans. De cremalaag is wat donkerder van kleur en wat fijner van structuur.