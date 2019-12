Melitta Barista Smart T online F831-101

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Barista T smart is een volautomatische espressomachine van Melitta. De Barista T Smart heeft een melkslangetje voor het opschuimen van melk. Het externe melkreservoir kan in de koelkast bewaard worden. De Barista T Smart zet 4 koffiespecialiteiten automatisch, waaronder cappuccino, en heeft nog 14 recepten voor andere koffiedranken in het menu. Via bluetooth is de machine ook op afstand met de Melitta App op een smartphone te bedienen. Het geheugen van de Barista T Smart heeft plek voor het opslaan van de favoriete recepten en persoonlijke instellingen van 4 personen. De Barista T Smart heeft een bonenresevoir met 2 verschillende kamers voor 2 verschillende smaken koffiebonen. Via een vulkoker kan ook gemalen koffie worden gebruikt voor een enkele koffie. De Barista T Smart is verkrijgbaar in een zwarte en een zwart/zilveren uitvoering.