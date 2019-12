Melitta Caffeo Passione OT F53/1-101 Zilver

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volautomatische Melitta Caffeo Passione OT is verkrijgbaar in zilver (F53/1-101) en zwart (F53/1-102). De machines hebben een melkreservoir waaruit direct melk wordt opgezogen voor koffievarianten met melk. Er zijn 10 voorgeprogrammeerde dranken. De mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten is er alleen voor de standaard koffievarianten, niet voor de koffievarianten met melk of de heet water.