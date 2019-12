Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Melitta Caffeo Solo & Milk is een kleine volautomaat die geleverd wordt in zwart en silver. Dit is de versie met melkopschuimmogelijkheid, maar hij is ook zonder verkrijgbaar. Om de melkopschuimer te reinigen kan je hem verwijderen. De hoeveelheid koffie is in te stellen met een draaiknop.