Melitta Caffeo Varianza CSP SST F58/0-100

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volautomaat is verkrijgbaar voor zo'n 900 euro. De Melitta Caffeo Varianza heeft compartiment waar je genoeg bonen in kunt doen voor een enkel kopje, zo kun je voor elk kopje de bonen gebruiken waar je op dat moment zin in hebt. Er is een maatlepel bijgeleverd om de juiste hoeveelheid bonen af te meten. Deze functie is er naast het standaard bonenreservoir waar genoeg bonen in kunnen voor meerdere kopjes. Bij elke zetbeurt wordt de molen helemaal geleegd zodat verschillende soorten bonen niet mengen. Er zijn vier standaard koffievarianten met een enkele druk op de knop te zetten; espresso, lungo, cappuccino en machiatto. Daarnaast is er een receptenfunctie voor zes andere koffiespecialiteiten. De machine is voorzien van een kleurendisplay.