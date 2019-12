Melitta CI Touch F630-102 Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Melitta CI Touch F630-102 is een volautomatische espressomachine met een melkslangetje voor het opschuimen van melk. Met een enkele druk op het scherm zet je met de CI Touch F630-102 volautomatisch een aantal koffies met melk. De CI Touch F630-102 heeft een gescheiden reservoir voor twee soorten koffiebonen. Deze volautomaat heeft een geheugen voor de persoonlijke instellingen van 4 verschillende gebruikers. De Melitta CI Touch F630-101 is technish gelijk, maar is dan uitgevoerd in een zilverkleur.