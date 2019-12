Nivona CafeRomatica 680 mat zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nivona Cafe Romatica 680 is een volautomatische espressomachine met een cappuccinatore voor het opschuimen van melk. De melk uitloop zit naast de koffieuitloop. De koffietemperatuur is op 3 standen in te stellen. De Cafe Romantica 660 en 670 zijn technisch gelijk, maar bij de 660 zit geen losse melkbeker.