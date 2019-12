Nivona CafeRomatica 777

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nivona Cafe Romatica is verkrijgbaar in meerdere verschillende kleurstellingen. Wanneer je twee kopjes tegelijk zet gaat dit in twee stappen. De machine spoelt niet automatisch door als hij wordt aangezet. De gebruiker wordt gevraagd dat te doen. De 757 is technisch gelijk, maar heeft geen "my coffee" en geen wieltjes, en je kan 3 koffiesterktes kiezen ipv 5.