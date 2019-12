Philips 3000 serie HD8824/01

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips HD8824/01 is een volautomaat uit de 3000 series. De HD8824/01 is gelijk aan de HD8821/01, maar heeft geen stoompijpje om de melk op te schuimen. De HD8824/01 heeft een zogenaamde cappuccinatore, deze melkopschuimer haalt via een slangetje de melk direct uit een melkpak of kan.