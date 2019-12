Philips 3100 Serie HD8832/01 Milk Frother

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips HD8832 is een volautomatische espressomachine is voorzien van een cappuccinatore die de melk uit een pak of kan opzuigt en dan opschuimt. De molens zijn op 5 verschillende standen in te stellen. Ook de temperatuur is instelbaar. Philips en Saeco brengen beide dit model uit onder een andere naam.