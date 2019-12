Philips 4000 Serie EP4051/10

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips EP4051/10 uit de 4000 series is een volautomatische espressomachine met melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk. Deze Philips zet met een enkele druk op de knop 6 verschillende koffiedranken. Met de vervangbare AquaClean waterfilter hoef je tot 5000 kopjes koffie niet te ontkalken. Door de hendel op de koffieuitloop, de CoffeeSwitch, omhoog te duwen is het volgens Philips mogelijk om met de EP4050/10 een klassieke koffie met filterkoffiesmaak te zetten. De EP4050/10 is gelijk aan dit model.