Philips 5000 serie EP5364/10

De Philips serie 5000 EP5364/10 is een volautomatische espressomachine met een melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk. De melkbeker kan in de koelkast. Met een enkele druk op de knop zet de machine ook een cappuccino of latte macchiato. De serie 5000 EP5364/10, EP5361/10, EP5363/10 en EP5365/10 zijn gelijk en verschillen enkel in kleur. De Philips volautomaten uit de serie 5000 EP5310, EP5314 en EP5315 zijn ook gelijk, maar hebben een stoompijpje voor handmatig opschuimen van melk (i.p.v. een melkbeker).