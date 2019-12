Rancilio Silvia

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Rancilio Siliva valt op door een wat hoger energieverbruik. De espresso is van gemiddelde kwaliteit. De crema is fijn van structuur maar vertoond witte vlekken en is vrij dun. De bittere smaak overheerst iets. Bij het zetten van twee kopjes tegelijk zijn de verschillen tussen de kopjes groot. In gebruik valt er op de machine weinig aan te merken.