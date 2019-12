Saeco GranBaristo HD8966/01 White

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco Granbaristo HD8966 is een volautomaat met automatisch melkopschuimsysteem en veel mogelijkheden. De Granbaristo is volgens Philips voorzien van een automatische aanpassing van de druk zodat de machine zowel espresso als gewone koffie kan zetten. We hebben dit echter niet kunnen nameten in de test.