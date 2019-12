Saeco GranBaristo HD8977/01 Avanti

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Saeco GranBaristo HD8977/01 is te bedienene met een app. Dit model is daardoor wel 200 euro duurderde dan de GranBaristo HD8975/01, verder zijn deze technisch gelijk. Het apparaat is compatibel met een Aquaclean waterfilter. Door dit elke 3 maanden te vervangen (kosten 15 euro) hoef je pas na 5000 kopjes te ontkalken. Je kunt een gebruiksprofiel opslaan, maar daarbij niet een temperatuur instellen.