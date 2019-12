Saeco Intelia ONE Touch zwart HD 8753/11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco Intelia Evo HD 8753/95 is zilver en heeft een geintegreerd melkkaraf. De HD 8753/11 is technisch verwant maar is zwart en heeft niet het speciale Evo design. De machine drupt wat vooraf omdat de machine voorzien is van pre-infusie waarbij de koffie eerst even nat gemaakt wordt. Aroma's kunnen dan alvast vrijkomen. De geteste HD8751 lijkt op deze 8753 maar die heeft een stoompijpje voor het melkopschuimen.