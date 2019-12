Saeco Intuita HD8750/11 Mat black

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco Intuita HD8750 is een volautomaat voorzien van een klassiek stoompijpje. Hij is voorzien van een geheugenfunctie, voor het opslaan van de hoeveelheid koffie en sterkte. De zetgroep is uitneembaar vanaf de linkerzijde. Bij het in- of uitschakelen reinigt de machine automatisch met water. Wordt alleen geleverd met een snelstart gids, de volledige handleiding kan je downloaden. Bij twee kopjes tegelijk zetten maalt de machine twee keer. Hij zet dus eigenlijk twee kopjes na elkaar.