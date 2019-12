Saeco Lavazza A Modo Mio RI9575/XX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco A modo Mio werkt met Lavazza cupjes, daarva zijn 16 verschillende smaken verkrijgbaar. Het model zelf is in 7 verschillende frisse kleurencombinaties te koop. De RI9575/35 is blauw, de RI9575/31 is rood, RI9575/25 fuchia, RI9575/05 is groen, de RI9575/15 is oranje, de RI9575/11 is zwart.