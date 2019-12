Saeco Minuto HD8761/26

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Minuto HD8761 is een volautomaat voorzien van pre-brewing en met een molen die in vijf stappen verstelbaar is. Hij heeft een stoompijpje voor het opschuimen van melk. Het apparaat is voorzien van een geheugenfunctie en heeft een afneembaar zetsysteem. Het display is voorzien van 3 kleuren voor waarschuwingen, als zijnde het een stoplicht.