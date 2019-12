Saeco Moltio HD8769/11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco Moltio is er in verschillende uitvoeringen. De HD8769 heeft een melkkan, de HD 8768 is voorzien van een cappucinnotoren (zuigt de melk op uit een kan) en heetwater stoomtuit. Daarnaast is er in de serie ook nog de HD8767/01. Deze heeft een stoompijpje.