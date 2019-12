Saeco PicoBaristo HD8925/01

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Saeco PicoBaristo is compatibel met een Aquaclean waterfilter. Door dit elke 3 maanden te vervangen ( kosten 15 euro) hoef je pas na 5000 kopjes te ontkalken. De koffiesterkte is op 5 verschillende standen in te stellen. De maalstand is op 10 standen in te stellen. De HD8925 heeft een geintegreerde melkunit, dit model is technisch gelijk aan de HD8927. Het verschil zit in de gebruikte materialen voor de afwerking. Vergelijkbaar is de HD8924 , maar die heeft geen melkbeker maar hier zuig je melk op uit een beker.