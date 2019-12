Saeco Poemia HD8427/01 RVS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco HD 8427 heeft een gunstige prijs tenopzichte van de andere geteste halfautomaten. Maar op het gebruiksgemak en de constructie van de machine is wel een en ander aan te merken. De machine geeft wisselende hoeveelheden en het verschil tussen linker en rechterkopje is groot. De espresso werd in deze categorie apparaten het minst beoordeeld. De crema vertoond veel variatie in kleur en de bellen zijn te groot. De smaken zijn niet goed in balans, de espresso is wat bitter. De HD8427 komt uit de Poemia serie. De HD8423 is de goedkoopste uitvoering. Deze is zwart en chroom en van kunststof. Het stoompijpje is van kunststof. De HD8425 heeft een rvs stoompijpje en is uitgevoerd in zwart met chroom. Gebruikte materialen zijn kunststof en staal. Dit is de enige uit de serie die niet uit de voeten kan met pads. De HD8427 heeft ook een rvs stoompijpje en ook een rvs behuizing. Modellen eerder bekend onder typenummer HD8327, HD8323 en HD8325.