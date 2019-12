Saeco Xelsis HD8942/11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Saeco Xelsis HD8942 bestaat in verschillende varianten. De HD8944 en de HD8946 verschillen nauwelijks. De HD8943 (in zwart en grijs) is iets minder zwaar dan de andere en is compatibel met milk Island. De HD8943/11 heeft een functie voor snelstoom. De HD8942 heeft geen kopjeswarmer