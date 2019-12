Saeco Xelsis HD8943/11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Seaco Xelsis bestaat in verschillende varianten. De HD8944 en de HD8946 verschillen nauwelijks. De HD8946 heeft alleen extra digitale ID. Per gebruiker wordt de vingerafdruk herkent waardoor die zijn eigen profiel selecteert. De HD8943 (in zwart HD8943/11 zwart en wit HD8943/21) is iets minder zwaar dan de andere en is compatibel met milk Island. De HD8943/11 heeft een functie voor snelstoom