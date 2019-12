Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Saeco Xelsis SM7581/00 is een volautomatische espressomachine met een losse melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk. Door het Latteduo-systeem kan de SM7580/00 twee cappuccino of latte macchiato tegelijk zetten. Met de vervangbare AquaClean waterfilter hoef je tot 5000 kopjes koffie niet te ontkalken. De machine heeft geheugen voor 6 gebruikersprofielen. De Xelsis SM7580/00 is technisch gelijk, maar verschilt qua afwerking.